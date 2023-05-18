Эксперты рассказали, как изменились цены на ингредиенты для окрошки в Петербурге

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Средняя стоимость ингредиентов для приготовления окрошки на квасе в Петербурге в мае 2023 года выросла на 11 процентов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Как отмечают эксперты, снизились цены на три продукта для окрошки. Средняя стоимость килограмма картофеля стала меньше на 25 процентов. Также подешевела зелень: лук упал в цене на три процента, укроп на 26 процентов.

Остальные ингредиенты окрошки подорожали. Цены на квас выросли на 19 процентов, на колбасу на 18 процентов. Дороже стал редис — на 34 процента, огурцы — на 26 процентов. Немного выросла цена на яйца — на 9 процентов, передает издание «Невские новости».

В среднем по России индекс окрошки на квасе увеличился всего на три процента, рассказал RT. В столице общая стоимость ингредиентов составила 850 рублей, что почти на 100 рублей дешевле, чем в Петербурге.

Замена некоторых ингредиентов и правильная заправка сделают окрошку диетическим продуктом. Об этом «Вечерней Москве» рассказала диетолог Марина Макиша.