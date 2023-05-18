Ефимов: Производство автокомплектующих в Москве выросло почти на шесть процентов

Фото: Пресс-служба комплекса экономической политики Москвы

С января по март 2023 года производство комплектующих в Москве увеличилось на 5,8 процента. Об этом в четверг, 18 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— В Москве работают более 20 производителей автомобилей и автокомпонентов, на площадках занято свыше восьми тысяч человек. В первом квартале 2023 года производство комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств в городе выросло на 5,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, — рассказал Ефимов.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский добавил, что кластер электромобилестроения в будущем может стать центром создания электротранспорта. Он отметил, что в данном направлении уже трудится 45 компаний, разрабатывающих разнообразный электрический транспорт: от автомобилей до зарядных станций.

Число купленных машино-мест в первом квартале 2023 года выросло на 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, собственники и арендаторы жилья по договору социального найма получают скидку 40 процентов на соответствующую покупку.