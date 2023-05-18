Жителей и гостей столицы пригласили посетить музеи НКО

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Москва, Черёмушкинский проезд, 5 Карта всех событий

Столичные некоммерческие организации (НКО) подготовили для жителей и гостей города различные выставки. Об этом в четверг, 18 мая, сообщили в пресс-службе Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.

Один из музеев НКО — «В тишине» — расположен в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино». Он объединяет слышащих и глухих людей, создает общество равных возможностей. Часовая экскурсия проходит в шумозащитных наушниках и охватывает пять залов, все общение проходит без слов.

Помимо этого, в музее истории милосердия, который находится в главном здании Российского Красного Креста, гостям расскажут о самоотверженной работе медицинских сестер, санитарных дружинниц РКК на полях сражений, о донорах военного времени, работниках санитарно-эпидемиологических отрядов, передает официальный сайт мэра Москвы.

Сегодня отмечается Международный день музеев. В связи с праздником горожанам напомнили, где в столице можно познакомиться с историей коммунального хозяйства. Одним из таких мест является павильон № 5 «Физика» на ВДНХ, который обновили в апреле прошлого года. В музее расскажут все о работе коммунальных служб города, для этого здесь расположено 19 тематических разделов.