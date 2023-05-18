Медведев перечислил последствия принятия Украины в НАТО «скудоумными руководителями»

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При вступлении в НАТО Украина попытается вернуть потерянные территории. Об этом в четверг, 18 мая, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что Украину нужно принять в Североатлантический альянс ради безопасности Европы. В свою очередь Медведев не согласился с его словами.

— Представим, что Украину приняли в Североатлантический альянс нынешние скудоумные руководители: НАТО уже ведет гибридную войну с нашей страной, а украинский националистический режим не откажется от попыток вернуть утраченные территории, — отметил политик.

В последнем случае России придется жестко ответить Украине всеми возможными средствами, заключил Медведев в своем Telegram-канале.

В начале мая представитель Госдепа США Ведант Патель заявил, что решение о членстве Украины в НАТО будет принято коллективно. Он отметил, что Вашингтон поддерживает политику открытых дверей альянса, однако на данный момент Штаты сосредоточены на том, чтобы обеспечить Украину военной поддержкой.