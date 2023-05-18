Движение поездов под Симферополем восстановят к вечеру 18 мая

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Движение поездов под Симферополем восстановят к вечеру в четверг, 18 мая. Об этом сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

— Планируем, что движение будет открыто сегодня к вечеру, — приводит его слова РИА Новости.

На перегоне недалеко от Симферополя сошли с рельсов пять вагонов с зерном, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, в результате произошедшего никто не пострадал, угрозы экологии также нет.

Причиной схода вагонов грузового поезда рядом с Симферополем стало «вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта». В связи с временной приостановкой движения транспорта для пассажиров запустили дополнительные автобусы.