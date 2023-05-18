Диетолог Макиша перечислила заболевания, которые могут вызвать несвежие продукты

Фото: Pexels

Врач-диетолог, член Национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша рассказала, какие заболевания могут появиться после употребления несвежих продуктов.

Специалист отметила, что в этом случае человек рискует подхватить кишечную инфекцию и отравиться. Также вероятны сильные аллергические реакции.

Диетолог подчеркнула, что плесень на хлебе бесполезно срезать, так как она проникает глубоко в буханку. Образовавшиеся бактерии могут вызывать достаточно серьезные аллергические реакции, передает Nation news.

Эксперт посоветовала не экономить и выбрасывать продукты, которые начали портиться. В ряде случаев если срок годности продуктов подходит к концу, можно подвергнуть их термической обработке. Так, творог, у которого начал истекать срок годности, можно использовать в приготовлении запеканки или сырников.

В свою очередь врач-гастроэнтеролог Алена Михайлова добавила, что отравление может быть вызвано употреблением некачественных фруктов с высоким содержанием нитратов, передает aif.ru.

В некоторых случаях употребление продуктов с истекшим сроком годности может пройти для организма бесследно. Однако гораздо чаще такие продукты приводят к отравлениям и даже серьезным отдаленным последствиям. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказала диетолог Елена Соломатина.