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Таможенники в Шереметьеве изъяли у гражданки Китая ювелирные украшения на пять миллионов рублей

Степан Жирнов
Происшествия
Таможенники в Шереметьеве изъяли у гражданки Китая ювелирные украшения на пять миллионов рублей
Фото: Вечерняя Москва
Московская область, городской округ Химки, аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина Карта всех событий

В аэропорту Шереметьево таможенники изъяли у гражданки Китая ювелирные украшения на пять миллионов рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ФТС России в четверг, 18 мая.

По данным ведомства, женщина прилетела из Шанхая и попыталась пронести драгоценности в ручной клади через «зеленый коридор» без таможенного декларирования. Во время разговора с сотрудниками она достала из сумки серьги и кольцо известного ювелирного дома в фирменных упаковках.

Женщина заявила, что украшения являются ее собственностью и она носит их каждый день. Однако экспертиза показала, что изделия являются новыми. Они выполнены из золота 750 пробы со вставками бриллиантов, сапфиров и изумрудов. Примерная стоимость составляет пять миллионов рублей.

— На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Контрабанда ювелирных изделий из драгоценных металлов, относящихся к перечню стратегически важных товаров». Если женщину признают виновной, то ей грозит от трех до семи лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей, — резюмировали в ведомстве.

У другой пассажирки, которая прилетела в Домодедово из ОАЭ, таможенники изъяли две радиоактивные колоды карт. На поверхности товаров выявили напыление из изотопа калия-40, фон от которого в 440 раз превышал природный.

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