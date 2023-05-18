The Drive: ЗРК Patriot были обречены на атаки российских ракет из-за своего несовершенства

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Американский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot был обречен на атаки со стороны России из-за своего несовершенства. Об этом заявил Тайлер Роговэй в статье для The Drive.

— Patriot был обречен на то, чтобы подвергаться прямым атакам России, как только он прибудет на Украину и его местонахождение будет установлено. Радары ЗРК выдают массивную электромагнитную сигнатуру, которую нетрудно обнаружить, — отметил он

По словам автора материала, массированная атака способна подавить работу ЗРК, поэтому он не является «чудо-оружием» и непробиваемым щитом, передает TD.

16 мая Минобороны сообщило, что российские военные высокоточными ударами гиперзвукового комплекса «Кинжал» уничтожили украинский ЗРК Patriot в Киеве.

В свою очередь CNN сообщил, что ЗРК Patriot, который был отправлен из США на Украину, получил повреждения после российского удара. По результатам изучения повреждений будет принято решение о том, возможен ли его ремонт на месте или потребуется возвращение техники в Штаты.

11 мая представители военного ведомства опровергли данные о том, что зенитно-ракетный комплекс Patriot якобы сбил российскую ракету «Кинжал». В ведомстве отметили, что ЗРК не способен перехватывать объекты на скорости, которой достигает снаряд. В связи с этим ракета не могла быть сбита.