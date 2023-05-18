МИД КНР: Украина не должна стать линией фронта в противостоянии между державами

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Украина не должна стать передовой для борьбы между крупными державами. Об этом в четверг, 18 мая, заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь.

Так дипломат прокомментировал слова экс-госсекретаря и советника президента США по национальной безопасности Генри Киссинджера о необходимости принять Украину в НАТО.

— Позиция Китая по украинскому вопросу всегда была четкой: мы считаем, что Украина не должна стать линией фронта в противостоянии между крупными державами, — сказал Ван Вэньбинь.

Также представитель МИД КНР подчеркнул, что в сложившейся ситуации всем сторонам конфликта необходимо сохранять спокойствие и сдержанность, чтобы избежать действий, способных усугубить и осложнить ситуацию.

Вэньбинь уточнил, что региональная безопасность не может быть обеспечена за счет расширения военных блоков. Более того, безопасность одной страны нельзя обеспечивать за счет безопасности других стран, передает ТАСС.

17 мая экс-госсекретарь Соединенных Штатов Генри Киссинджер заявил, что Украину нужно принять в Североатлантический альянс. По его словам, Россия больше не является конвенциональной угрозой. При этом Киев активно вооружается европейскими странами, из-за чего Украина станет государством с наилучшим вооружением и наименее стратегически опытным руководством в Европе.