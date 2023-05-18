Бежавший в Норвегию экс-боец ЧВК «Вагнер» заявил о желании вернуться в Россию

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Андрей Медведев, который заявлял, что он боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» и нелегально сбежал в Норвегию, хочет вернуться в Россию. Об этом в четверг, 18 мая, сообщило агентство Reuters.

— Я обратился в посольство Российской Федерации в Осло за помощью, чтобы они оказали содействие в моем возвращении, — сказал Медведев.

Также он отметил, что такое решение принято единолично, но не без внешних факторов. Мужчина добавил, что хотел бы оставить позади политику, и даже вспомнил русскую пословицу «Где родился, там и пригодился», передает агентство.

Медведев участвовал в драке у паба Andy's Pub в центре Осло в ночь на 22 февраля, а также препятствовал действиям полицейского, оказав сопротивление, когда сотрудники везли его в участок.

Тем временем 14 мая бойцы ЧВК «Вагнер» освободили заблокированных в заминированном подвале мирных жителей Артемовска.

16 января основатель ЧВК «Вагнер», предприниматель Евгений Пригожин косвенно подтвердил, что в Норвегии находится один из бывших командиров Андрей Медведев. Однако его должны были судить за попытку жесткого обращения с пленными, утверждает основатель ЧВК.