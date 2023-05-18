Турнир силовых структур России по бильярдному спорту пройдет в столице

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В Москве состоится XXXIII Турнир силовых структур России по бильярдному спорту. Об этом в четверг, 18 мая, сообщили в пресс-службе мероприятия.

Турнир запланирован на 24–26 мая 2023 года. В нем примут участие представители силовых структур России — Минобороны, МВД, ФСО, МЧС и других ведомств. Организаторами турнира выступают благотворительный фонд «Сплоченность» и ассоциация «Стратегия высоких достижений».

Мероприятие пройдет в поддержку жителей регионов, которые воссоединились с Россией в 2022 году, а также ветеранов СВО и семей тех, кто погиб в военной операции на Украине.

Турнир силовых структур России по бильярдному спорту проводится с 2005 года. Его цель — укрепление дружеских связей между сотрудниками ведомств, а также популяризация бильярда в России.

Все собранные на мероприятии средства пойдут на гуманитарную помощь жителям новых регионов ЛНР и ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей. Также помощь получат ветераны военной операции и семьи погибших участников СВО. Проведение турнира поддерживают министр обороны Сергей Шойгу, Министерство спорта, правительство Москвы и Департамент спорта Москвы.

Также с 15 по 20 мая в столице проходит XI турнир по бильярдному спорту «Кубок мэра Москвы». Соревнования носят статус Кубка мира, в которых принимают участие сильнейшие спортсмены современности, в том числе чемпионы России, Европы и мира.