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Приметы и советы

Пьяный мужчина с зонтиком упал с восьмого этажа в Новосибирске и выжил

Лейла Алиева
Происшествия
Пьяный мужчина с зонтиком упал с восьмого этажа в Новосибирске и выжил
Фото: скриншот t.me/novosibtop

Пьяный житель Новосибирска упал с раскрытым зонтом с восьмого этажа жилого дома. Об этом стало известно в четверг, 18 мая.

В Сети распространились кадры, на которых мужчина сидит с зонтиком в руках на перилах балкона. Однако, потеряв равновесие, он падает, держа в руках раскрытый зонт.

По словам очевидцев, незадолго до падения он выкинул с балкона табуретку и закидал мусором сотрудников клининговой компании.

— В полицию по данному факту поступило сообщение. На место выехали сотрудники полиции. Мужчина 1982 года рождения был передан медицинским работникам. Материалы будут переданы в Следственный комитет, — сообщили РИА Новости в региональном МВД.

В свою очередь в следственном управлении СК РФ по Новосибирской области отметили, что мужчина остался жив.

Похожий случай недавно произошел в Воронеже. Пьяный мужчина вывалился из окна с девятнадцатого этажа и выжил. После падения на припаркованный автомобиль мужчина встал и запел песню Аллы Пугачевой.

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