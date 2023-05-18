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Приметы и советы

Госдума приняла законопроект о праве силовиков пресекать движение всех видов беспилотников

Лейла Алиева
Общество
Госдума приняла законопроект о праве силовиков пресекать движение всех видов беспилотников
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В Государственной думе в среду, 18 мая, приняли в первом чтении законопроект, согласно которому силовые и ведомственные охраны могут пресекать работу беспилотных аппаратов любых видов. Соответствующий документ опубликован в базе данных нижней палаты.

— Законопроектом предлагается расширить существующие полномочия Росгвардии, МВД России, ФСБ России, ФСО России, СВР России, ФСИН России, ГУСП при президенте Российской Федерации по пресечению использования беспилотных аппаратов (робототехнических комплексов) всех видов (наземных, подземных, водных), — говорится в пояснительной записке.

Уточняется, что работа будет осуществляться при помощи уничтожения, подавления или преобразования сигналов дистанционного управления.

3 мая мэр Москвы Сергей Собянин заявил о введении запрета на запуск БПЛА на территории города. Данное решение, по его словам, необходимо для предотвращения несанкционированного использования беспилотников, которые могут затруднить работу правоохранительных органов.

Также до конца июля продлится запрет на использование беспилотников в Санкт-Петербурге. Решение принято в целях усиления охраны правопорядка и обеспечения общественной безопасности.

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