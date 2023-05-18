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Ереван принял предложение Москвы о встрече лидеров РФ, Армении и Азербайджана

Лейла Алиева
В мире
Ереван принял предложение Москвы о встрече лидеров РФ, Армении и Азербайджана
Фото: Пресс-служба Совфеда

Ереван принял предложение российской стороны о проведении в Москве встречи лидеров Армении, России и Азербайджана. Об этом в четверг, 18 мая, сообщил армянский премьер-министр Никол Пашинян.

— От российской стороны получили предложение о проведении при посредничестве президента РФ трехсторонней встречи на высшем уровне в Москве 25 мая. И мы приняли это предложение, — приводит его слова РИА Новости.

Недавно Армения обратилась в Международный суд ООН по вопросу установления азербайджанской стороной КПП в Лачинском коридоре.

В свою очередь Азербайджан обвинил Армению в односторонней установке КПП на общей границе. По информации азербайджанского Минобороны, накануне вечером камеры зафиксировали в Лачинском районе проезд армянских автомобилей, среди которых были грузовики с жилыми модулями и автокран.

Политолог, общественный деятель Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что столкновения между Арменией и Азербайджаном будут продолжаться на протяжении ближайших трех лет, пока не истечет срок действия трехстороннего соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе, подписанного Баку, Ереваном и Москвой 10 ноября 2020 года.

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