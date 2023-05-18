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«Турпром»: Немецкие туристы начали «притеснять» россиян на турецких курортах

Полина Пашкина
В мире
«Турпром»: Немецкие туристы начали «притеснять» россиян на турецких курортах
Фото: pixabay.com

Путешественники из Германии по своему количеству стали преобладать над россиянами на отдыхе в Анталии. Предполагается, что именно за счет немецких граждан популярный турецкий курорт сможет достичь целевого показателя в 16 миллионов туристов за сезон.

Несмотря на инфляционную среду, которая сохраняется в европейских странах, и рост цен, отдыхающие из Германии формируют наибольший спрос на прибрежные районы Турции. В ходе сезона они смогут стать «решающим рынком».

Рост заказов на отдых в Турции в Германии зафиксировали еще в начале января. Произошедшие землетрясения в феврале и минувшие выборы в Турции несколько замедлили его, однако страна остается безальтернативным вариантом для отдыха на курорте.

Ожидается, что российские туристы смогут посоперничать с немецкими по количеству в июне. Отдыхающие из России, как правило, в Турции занимают по этому показателю лидерство, передает портал «Турпром».

О том, куда поедут россияне в отпуск и на каникулы, рассказал вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян. По его словам, турецкое направление может стать привлекательным, поскольку наблюдается снижение цен на отдых.

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