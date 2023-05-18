Лукашенко: Россия могла заключить мир с Украиной на невыгодных условиях

Фото: Администрация президента РФ

Год назад Россия могла заключить мир с Украиной на невыгодных для себя условиях. Об этом в четверг, 18 мая, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Глава государства напомнил, что переговоры начались с самых первых дней конфликта. Более того, первые три раунда прошли в Белоруссии.

Перемирие могло быть заключено уже тогда, отметил Лукашенко. При этом Россия была готова пойти на невыгодные для себя условия, отметил белорусский лидер.

— Если бы Россия сейчас его читала (проект мирного договора — прим. «ВМ»), она бы с ума сошла. Он абсолютно был невыгоден России. Но Россия согласилась, — сказал Лукашенко.

По его словам, как только Москва согласилась на условия, мирная инициатива была забыта. Киев выдвинул новые предложения с целью сорвать переговоры, приводит слова Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

Соединенные Штаты, скорее всего, продолжат военную помощь Украине даже на фоне разговоров о бюджетном кризисе в стране. Но если поставки оружия все-таки прекратятся, украинская армия не выстоит и трех дней. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал военный эксперт Владислав Шурыгин.