Вице-спикер Мосгордумы Орлов: Интерес москвичей к сохранению истории города растет

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Жители столицы активно участвуют в сохранении истории родного города. Интерес к таким проектам как «Московская фотолетопись» растет. Об этом в четверг, 18 мая, сообщил заместитель председателя Мосгордумы Степан Орлов.

— Москвичи активно передают Главархиву все, что сберегается в семейных архивах. Проект «Московская фотолетопись» — помогает не просто собрать данные, но включить в эту работу жителей. Такая летопись показывает, насколько важны человек и семья в масштабах страны и ее истории, — сказал он.

Сегодня передано уже более 4,5 тысячи снимков, сделанных в период с 1950 до 2000 годов. Это верный признак того, что москвичи воспринимают проект с энтузиазмом, а число людей, которые доверяют Главархиву свои истории, постоянно растет.

По словам вице-спикера Мосгордумы, простота подачи документов оказалась важным составляющим. Достаточно обратиться в центр госуслуг и все документы оцифруют в высочайшем качестве, а затем, передадут их на хранение, передает агентство городских новостей «Москва».

14 мая мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как проект «Московская фотолетопись» собирает живую историю столицы.