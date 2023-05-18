Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Вице-спикер Мосгордумы Орлов: Интерес москвичей к сохранению истории города растет

Павел Иванов
Город
Вице-спикер Мосгордумы Орлов: Интерес москвичей к сохранению истории города растет
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Жители столицы активно участвуют в сохранении истории родного города. Интерес к таким проектам как «Московская фотолетопись» растет. Об этом в четверг, 18 мая, сообщил заместитель председателя Мосгордумы Степан Орлов.

— Москвичи активно передают Главархиву все, что сберегается в семейных архивах. Проект «Московская фотолетопись» — помогает не просто собрать данные, но включить в эту работу жителей. Такая летопись показывает, насколько важны человек и семья в масштабах страны и ее истории, — сказал он.

Сегодня передано уже более 4,5 тысячи снимков, сделанных в период с 1950 до 2000 годов. Это верный признак того, что москвичи воспринимают проект с энтузиазмом, а число людей, которые доверяют Главархиву свои истории, постоянно растет.

По словам вице-спикера Мосгордумы, простота подачи документов оказалась важным составляющим. Достаточно обратиться в центр госуслуг и все документы оцифруют в высочайшем качестве, а затем, передадут их на хранение, передает агентство городских новостей «Москва».

14 мая мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как проект «Московская фотолетопись» собирает живую историю столицы.

Москва История Архивы
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Евровидение: как хорошо, что нас там не было

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Отставка после банкета: жену бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера уволили

Дмитрий Толкачев
Дмитрий Толкачев

Насколько привлекательна сегодня профессия спортсмена?

Евгения Ткаченко
Евгения Ткаченко

Жемчужина Восточного округа: как меняется район Вешняки

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Первую Storm Shadow российские войска уже сбили, очередь за дронами

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Почему мы так любим сказки советских режиссеров

Алексей Кочетков
Алексей Кочетков

Победа Эрдогану дастся нелегко

Все мнения
О проекте