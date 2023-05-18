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Sohu: Путин одним ударом разрушил план Зеленского использовать ЗРК Patriot

Павел Иванов

Сюжет: 

Спецоперация на Украине
Общество
Sohu: Путин одним ударом разрушил план Зеленского использовать ЗРК Patriot
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин разрушил планы украинского лидера Владимира Зеленского использовать западные зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot против РФ. Об этом в четверг, 18 мая, сообщила китайская газета Sohu.

— В конце апреля Украина получила первую партию ЗРК Patriot от США. Они собирались атаковать Россию и перехватить ее ракеты, — говорится в сообщении.

Вопреки планам Киева, российская гиперзвуковая ракета «Кинжал» уничтожила ракетный комплекс. Этот инцидент не только сорвал планы Украины, но и оказал болезненный укол для США, ведь именно в этой стране произвели ЗРК, пишет издание.

16 мая Минобороны сообщило, что российские военные высокоточными ударами гиперзвукового комплекса «Кинжал» уничтожили украинский ЗРК Patriot в Киеве.

США допустили важную стратегическую ошибку, когда решили поставлять на Украину системы Patriot, поскольку они явно уязвимы для ударов со стороны РФ. Такое мнение выразил аналитик Джефф Ламер.

Он пояснил, что даже если эти системы являются первоклассными с точки зрения технологий, все равно их невозможно использовать без других систем ПВО. Кроме того, по мнению аналитика, задействовать именно Patriot для Украины не только неэффективно, но еще и невыгодно.

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