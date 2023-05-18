МЧС предупредило москвичей о высокой пожарной опасности до конца недели

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Высокий уровень пожарной опасности ожидается из-за сильной жары в Москве с 18 по 21 мая. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

— Ожидается высокая пожарная опасность (четвертый класс). В связи с жаркой погодой Главное управление МЧС России по Москве рекомендует соблюдать требования пожарной безопасности, исключить обращение с открытым огнем, — говорится в сообщении.

Горожан призвали сохранять бдительность и быть осторожными.

Четверг, 18 мая, стал самым теплым днем в столице с начала года. Как отметил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, к 11:00 на главной метеостанции Москвы ВДНХ температура воздуха достигла плюс 24 градусов.

Последние дни в столице отметились по-настоящему летней погодой. Температура воздуха приблизилась к июньским значениям. Сохранится ли теплая погода в Москве до конца мая, «Вечерней Москве» рассказал Михаил Леус.

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, столичные водоемы могут прогреться до необходимой температуры уже в первой декаде июня, что позволит открыть купальный сезон.