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МЧС опровергло прорыв диверсантов ВСУ на территорию Белгородской области

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Спецоперация на Украине
Происшествия
МЧС опровергло прорыв диверсантов ВСУ на территорию Белгородской области
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Сообщения о прорыве украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на территорию Белгородской области не соответствуют действительности. Об этом в четверг, 18 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

— От имени Главного управления МЧС России по Белгородской области жителям региона в личные сообщения поступает ложная информация о прорыве на территорию Белгородской области ДРГ, — говорится в сообщении.

Такие сообщения, по информации министерства, являются просто фейками, цель которых — посеять панику среди жителей Белгородской области, передает Telegram-канал «ГУ МЧС России по Белгородской области».

15 мая сотрудники ФСБ задержали 25-летнюю гражданку Украины. По данным ведомства, она собирала и передавала информацию о позициях группировки ВС РФ «Восток», участвующей в СВО.

Ранее сотрудники ФСБ задержали супружескую пару за шпионаж в интересах Украины на предприятии оборонно-промышленного комплекса в Нижнем Тагиле. Оба задержанных арестованы по статье «Госизмена».

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