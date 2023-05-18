Гладков сообщил о гибели двух человек в результате обстрела ВСУ Белгородской области

Фото: gur.gov.ua

Два жителя села Нижнее Березово Белгородской области погибли в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в четверг, 18 мая, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Глава региона добавил, что еще один человек получил ранения. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

— ВСУ убили мирных жителей, когда они находились в огороде и сажали картошку, — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Накануне ВСУ впервые обстреляли Белгородскую область из танка. Машину подогнали к украинскому селу Бударки, расположенному на границе. После этого ВСУ выпустили 12 снарядов по южным окраинам хутора Старый Волоконовского района. В результате обстрела никто не пострадал.

Губернатор региона ранее сообщил о взрыве беспилотного летательного аппарата, который, предположительно, принадлежал ВСУ. Инцидент произошел в селе Ольховатка в ночное время. Взрыв беспилотника нанес ущерб нескольким объектам. Были повреждены два жилых дома, библиотека, почта, фельдшерско-акушерский пункт, один автомобиль.