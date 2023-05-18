Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Гладков сообщил о гибели двух человек в результате обстрела ВСУ Белгородской области

Евгений Силаев

Сюжет: 

Спецоперация на Украине
Происшествия
Гладков сообщил о гибели двух человек в результате обстрела ВСУ Белгородской области
Фото: gur.gov.ua

Два жителя села Нижнее Березово Белгородской области погибли в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в четверг, 18 мая, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Глава региона добавил, что еще один человек получил ранения. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

— ВСУ убили мирных жителей, когда они находились в огороде и сажали картошку, — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Накануне ВСУ впервые обстреляли Белгородскую область из танка. Машину подогнали к украинскому селу Бударки, расположенному на границе. После этого ВСУ выпустили 12 снарядов по южным окраинам хутора Старый Волоконовского района. В результате обстрела никто не пострадал.

Губернатор региона ранее сообщил о взрыве беспилотного летательного аппарата, который, предположительно, принадлежал ВСУ. Инцидент произошел в селе Ольховатка в ночное время. Взрыв беспилотника нанес ущерб нескольким объектам. Были повреждены два жилых дома, библиотека, почта, фельдшерско-акушерский пункт, один автомобиль.

Украина Белгородская область Россия
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Евровидение: как хорошо, что нас там не было

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Отставка после банкета: жену бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера уволили

Дмитрий Толкачев
Дмитрий Толкачев

Насколько привлекательна сегодня профессия спортсмена?

Евгения Ткаченко
Евгения Ткаченко

Жемчужина Восточного округа: как меняется район Вешняки

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Первую Storm Shadow российские войска уже сбили, очередь за дронами

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Почему мы так любим сказки советских режиссеров

Алексей Кочетков
Алексей Кочетков

Победа Эрдогану дастся нелегко

Все мнения
О проекте