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Приметы и советы

В ООН отреагировали на слова Подоляка о ненависти к России

Евгений Силаев
В мире
В ООН отреагировали на слова Подоляка о ненависти к России
Фото: twitter/RussiaUN

Организация объединенных наций (ООН) призывает избегать высказываний, которые не помогают урегулировать конфликт на Украине. Об этом в четверг, 18 мая, сообщил заместитель официального представителя генерального секретаря организации Фархан Хак.

— Не только в этой ситуации, но и всех ситуациях, касающихся конфликтов, звучит риторика от различных сторон. Мы не отвечаем на нее. Так или иначе, мы призываем во всех ситуациях все стороны избегать риторики, которая не помогает, — сказал Хак, чьи слова приводит РИА Новости.

Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк, заявил, что украинские власти ненавидят Россию и будут преследовать ее как юридически, так и физически.

Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал это заявление психозом. По его словам, правительство Украины находится на грани нервного срыва и старается выдавать свои слова за мнение всего народа.

7 мая Россия распространила в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций письмо, связанное с высказываниями руководителя Главного разведывательного управления Украины Кирилла Буданова по поводу убийства русских. В тексте документа постпред России при организации Василий Небензя указал на неприемлемость высказываний Буданова.

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