Народный календарь. Как подарить здоровье лошадям 22 мая

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22 мая Православная церковь чтит память Николая Чудотворца. С этого дня на Руси каждый год открывался купальный сезон. Считается, что тот, кто первым в воду окунется, в течение всего года болеть не будет.

В народе этого дня ожидали с большим нетерпением. Его называли Николой Вешним (весенним), Теплым, Травным. С этой даты ждали наступления настоящего тепла. В народе говорили: «До Николы крепись, хоть разопнись, а с Николы живи — не тужи». Или: «Пришел бы Никола, а тепло будет».

С наступлением Николы начинает хорошо расти трава. Для земледельцев это было не просто отрадно и красиво, но и очень важно, потому что появлялась возможность перевести лошадей и скот на подножный корм, да и свою пищу значительно обогатить зеленью. В былые времена особо уважительно относились к земле, готовой к росту трав. Запрещалось бить траву и землю палкой.

На Руси существовала еще одна интересная поговорка, приуроченная к Николе Вешнему: «Святой Егорий запасает коров, Никола — коней». Эта поговорка указывает на то, что с Юрьева дня (6 мая) появляется первая трава и начинается выпас коров, а с Николина дня — выпас лошадей. Кони переходят на подножный корм. Вообще, весенний Никола считается покровителем лошадей. Потому 22 мая заказывали молебен с водосвятием, чтобы подарить животным здоровье и защитить их от диких зверей.

Еще 22 мая заканчивали сажать картофель, который наши предки ценили не меньше хлеба. Земледельцы в этот день выкладывали кресты из веточек или щепок около дома, жгли у крыльца ветки ольхи, чтобы защитить жилище и его обитателей от змей.

Приметы погоды

Дождь на Николу Вешнего — к хорошему урожаю.

Если к этой дате лягушки заквакали, то овес хорошо уродится.

Зацвела ольха — гречиху посей.

Много росы утром — год урожайный будет.

Именины: Акулина, Иосиф, Николай, Гавриил, Василий, Дмитрий.