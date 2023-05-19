Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Народный календарь. Как подарить здоровье лошадям 22 мая

Павел Иванов
Общество
Народный календарь. Как подарить здоровье лошадям 22 мая
Фото: Pixabay

22 мая Православная церковь чтит память Николая Чудотворца. С этого дня на Руси каждый год открывался купальный сезон. Считается, что тот, кто первым в воду окунется, в течение всего года болеть не будет.

В народе этого дня ожидали с большим нетерпением. Его называли Николой Вешним (весенним), Теплым, Травным. С этой даты ждали наступления настоящего тепла. В народе говорили: «До Николы крепись, хоть разопнись, а с Николы живи — не тужи». Или: «Пришел бы Никола, а тепло будет».

С наступлением Николы начинает хорошо расти трава. Для земледельцев это было не просто отрадно и красиво, но и очень важно, потому что появлялась возможность перевести лошадей и скот на подножный корм, да и свою пищу значительно обогатить зеленью. В былые времена особо уважительно относились к земле, готовой к росту трав. Запрещалось бить траву и землю палкой.

На Руси существовала еще одна интересная поговорка, приуроченная к Николе Вешнему: «Святой Егорий запасает коров, Никола — коней». Эта поговорка указывает на то, что с Юрьева дня (6 мая) появляется первая трава и начинается выпас коров, а с Николина дня — выпас лошадей. Кони переходят на подножный корм. Вообще, весенний Никола считается покровителем лошадей. Потому 22 мая заказывали молебен с водосвятием, чтобы подарить животным здоровье и защитить их от диких зверей.

Еще 22 мая заканчивали сажать картофель, который наши предки ценили не меньше хлеба. Земледельцы в этот день выкладывали кресты из веточек или щепок около дома, жгли у крыльца ветки ольхи, чтобы защитить жилище и его обитателей от змей.

Приметы погоды

Дождь на Николу Вешнего — к хорошему урожаю.

Если к этой дате лягушки заквакали, то овес хорошо уродится.

Зацвела ольха — гречиху посей.

Много росы утром — год урожайный будет.

Именины: Акулина, Иосиф, Николай, Гавриил, Василий, Дмитрий.

Народный календарь Традиции Лошади
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Евровидение: как хорошо, что нас там не было

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Отставка после банкета: жену бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера уволили

Дмитрий Толкачев
Дмитрий Толкачев

Насколько привлекательна сегодня профессия спортсмена?

Евгения Ткаченко
Евгения Ткаченко

Жемчужина Восточного округа: как меняется район Вешняки

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Первую Storm Shadow российские войска уже сбили, очередь за дронами

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Почему мы так любим сказки советских режиссеров

Алексей Кочетков
Алексей Кочетков

Победа Эрдогану дастся нелегко

Все мнения
О проекте