Хирург Умнов заявил, что у пивных алкоголиков увеличивается риск смерти от сердечного приступа

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У пивных алкоголиков увеличивается риск летального исхода от сердечного приступа. О главной опасности злоупотребления этим напитком сообщил хирург Александр Умнов

По словам медика, в пивной пене содержится кобальт, избыток которого в организме вредит сердцу и сосудам. У любителей пива часто обнаруживают «синдром бычьего сердца», при котором стенки органа утолщаются и его полости расширяются.

— В будущем данные патологии приводят к развитию ишемии сердца, тромбоэмболии легочной артерии, — рассказал Умнов в беседе с NEWS.ru.

Также пивной алкоголизм может стать причиной развития гипертонии, варикозного расширения вен и появления пивного живота. Врач добавил, что весь набор этих опасных заболеваний наблюдается даже у тридцатилетних, если они пристрастились к пиву в подростковом возрасте.

Алкогольные напитки можно разделить по степени их вреда для здоровья. Рейтинг самого опасного спиртного составил врач-гепатолог, доктор медицинских наук Алексей Буеверов.