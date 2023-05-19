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Синоптики сообщили москвичам о пасмурной погоде 19 мая

Юлия Курганова

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Погода в Москве
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Синоптики сообщили москвичам о пасмурной погоде 19 мая
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В пятницу, 19 мая, в столичном регионе ожидается облачная погода, утром пройдет небольшой дождь.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 12–16 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 10–14 градусов тепла.

Ветер будет дуть северный со скоростью 2–4 метра в секунду, иногда его порывы будут достигать 8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 65 процентов, передает портал «Метеоновости».

Столичные водоемы могут прогреться до необходимой температуры уже в первой декаде июня, что позволит открыть купальный сезон. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова недавно рассказала, что температура в столице может упасть до плюс трех градусов в ночное время суток в выходные, так как произойдет адвекция холодного воздуха.

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