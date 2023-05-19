Овчинский: Московский производитель представил обновленный портативный аппарат УЗИ

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Резидент Особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» представил портативный аппарат для УЗИ экспертного класса в обновленной комплектации. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

— Предприятия Москвы выпускают широкий спектр медицинских изделий — от пульсоксиметров до аппаратов искусственной вентиляции легких. Среди них научно-производственное объединение «Сканер», которое получило статус резидента ОЭЗ Москвы в 2022 году, по итогам прошлого года выпустило около 700 аппаратов ультразвуковой диагностики, при этом оно планирует увеличить производство до двух тысяч аппаратов в год. Устройства полностью русифицированы, оснащены отечественным программным обеспечением и позволяют использовать последние достижения в области ультразвуковой диагностики, — отметил Владислав Овчинский.

Первые партии аппаратов планируют выпустить в июне этого года. Ультразвуковые сканеры резидента ОЭЗ «Технополис «Москва» универсальны. Их применяют для проведения высокоточной диагностики в акушерстве, кардиологии, травматологии, педиатрии и других отраслях.

— Компания локализовала производство на площади почти 600 квадратных метров на площадке «Печатники». Там же в высокотехнологичной лаборатории НИОКР предприятие планирует создавать новые проекты. Среди его инновационных разработок — портативный аппарат размером с ноутбук. Специально для этой модели экспертного класса создан ударопрочный чемодан-кейс для хранения и транспортировки. Устройство позволяет проводить УЗИ в мобильных госпиталях, машинах скорой помощи, сельских амбулаториях, операционных и реанимационных отделениях стационаров, — уточнил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.