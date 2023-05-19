ТАСС: Костомаров продолжает тренировки по восстановлению мышц

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Российский фигурист Роман Костомаров продолжает тренировки по восстановлению мышц. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

— Роман набирается сил, продолжает тренироваться, закачивает мышцы. На это нужно время. Пока останется в реанимационной палате. Настроение нормальное, — приводит его слова ТАСС.

Костомаров приступил к физическим нагрузкам 13 мая. Несмотря на то что они даются ему с трудом, спортсмен не планирует от них отказываться. Однако он заявил, что не будет посещать психологов.

После сложнейших операций фигурист не так давно вышел на связь с поклонниками. Он поблагодарил всех за поддержку и отметил, что ему предстоит много работы над собой.

Некоторые СМИ сообщили, что спортсмен тайно выписался из больницы. Однако эти слухи были опровергнуты. Он не покидал лечебного учреждения и не планировал уезжать к заграничным специалистам, сообщил осведомленный источник.

«Вечерняя Москва» собрала последнюю информацию о здоровье российского фигуриста и поговорила с врачом о сроках его реабилитации.