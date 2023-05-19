Московский онкологический форум проведут в Гостином Дворе в июне

Фото: официальный сайт мэра Москвы

Московский онкологический форум пройдет в Гостином Дворе с 14 по 17 июня. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в пятницу, 19 мая.

— Два года назад мы провели первый Московский онкологический форум — масштабное событие, которое было полностью посвящено теме онкологии. Это направление стало первым, где мы реализовали новые подходы к организации медицинской помощи по новому московскому стандарту. Сегодня мы готовы делиться опытом и знаниями, — рассказала она.

Более 300 экспертов из 13 стран примут участие в десятках дискуссий и экспертных сессий. В рамках мероприятия также состоится конкурс молодых ученых.

Деловая программа для профессионального сообщества пройдет 15–16 июня. А 17 июня площадки форума впервые откроют для представителей сообществ пациентов, онкологических больных и их близких, передает официальный сайт мэра Москвы.

В конце апреля глава города Сергей Собянин сообщил, что для пациентов с онкологией и сердечно-сосудистыми заболеваниями в столице постоянно улучшается качество медицинских услуг. Так, в городе реализуется проект сопровождения пациентов «Персональный онкопомощник», которым за 2,5 года воспользовались более 120 тысяч человек.