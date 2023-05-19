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Будущим выпускникам столицы расскажут о работе мозга в рамках психологической поддержки перед ЕГЭ

Лейла Алиева
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Будущим выпускникам столицы расскажут о работе мозга в рамках психологической поддержки перед ЕГЭ
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В рамках программы психологической поддержки школьников перед ЕГЭ 21 мая состоится лекция «Мозг всемогущий! Инструкция по применению». Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в пятницу, 19 мая.

Спикером мероприятия станет нейробиолог профессор биологического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Вячеслав Дубынин.

— Нейробиолог расскажет школьникам о стрессе перед экзаменами с научно-популярной точки зрения и даст рекомендации, как справиться с этим состоянием. Мы надеемся, что такая программа поддержки поможет детям снизить уровень волнения перед ЕГЭ и получить полезную информацию, которую они смогут применять в жизни, — отметила Ракова.

Лекция начнется в 14:00, а ведущей станет популярная певица Mary Gu. Итогом встречи станет набор рекомендаций для эффективного преодоления проблем, передает официальный сайт мэра Москвы.

ЕГЭ — это всегда стрессовое событие как для детей, так и для взрослых. Как успокоить ребенка перед экзаменами и повысить его стрессоустойчивость, «Вечерней Москве» рассказал доктор психологических наук, профессор Илья Слободчиков.

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