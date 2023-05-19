Мишустин 23–24 мая посетит Китай и встретится с Си Цзиньпином

Фото: пресс-служба Госдумы

Премьер-министр России Михаил Мишустин посетит 23–24 мая Китай, где встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщили в пресс-службе кабмина.

— В Пекине запланированы встреча Михаила Мишустина с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином и переговоры с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном, — говорится в сообщении.

В рамках встречи стороны обсудят вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере, в частности взаимодействие в промышленности, энергетике, транспортной инфраструктуре и других областях. Помимо этого, Мишустин выступит на Российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае, передает Telegram-канал правительства.

Недавно президент России Владимир Путин поручил правительству решить вопрос о заключении с Китаем соглашения по проекту «Новый сухопутный зерновой коридор». Выполнить задачу необходимо до 1 октября этого года. Подписание договора должно пройти в рамках мер, направленных на ускорение темпов реализации проектов на Дальнем Востоке.