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Грузия выдала разрешение российской компании Red Wings на полеты в Тбилиси и Кутаиси

Лейла Алиева
В мире
Грузия выдала разрешение российской компании Red Wings на полеты в Тбилиси и Кутаиси
Фото: АГН Москва

Агентство гражданской авиации Грузии выдало разрешение российской компании Red Wings на полеты в Тбилиси и Кутаиси. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщили в пресс-службе агентства.

— Авиакомпания Red Wings начинает оперировать в направлении аэропортов Тбилиси и Кутаиси. С июня текущего года авиакомпания Red Wings будет летать по направлению Сочи — Тбилиси — Сочи и Москва — Кутаиси — Москва. Авиакомпания не находится в черном списке Евросоюза, — приводит сообщение РИА Новости.

В этот же день из московского аэропорта Внуково в Тбилиси вылетел первый с 2019 года прямой рейс. Ожидается, что самолет приземлится в 12:38 по московскому времени.

15 мая президент России Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии. Для пересечения границы РФ гражданам Грузии теперь достаточно документов, которые удостоверяют их личность. Также глава государства снял запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию.

Какие ограничения ждут Грузию из-за возобновления авиасообщения с Россией — в материале «Вечерней Москвы».

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