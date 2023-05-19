Психолог Сулим посоветовала не отправлять детей на отдых в лагерь против их желания

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Если ребенок не хочет ехать в детский лагерь, то у него могут быть на это свои причины, не стоит насильно заставлять ребенка отправляться на отдых. Такую рекомендацию высказала кандидат психологических наук Софья Сулим.

Она отметила, что родителям нужно помнить, что на каждом этапе своего развития ребенок имеет свои чувства, свои интересы и свой взгляд на мир.

Сулим посоветовала родителям поговорить с ребенком, узнать про его опасения, страхи, желания. В ходе разговора ребенок может рассказать о своих интересах — чем он хочется заняться вместо поездки в лагерь.

Сулим добавила, что ребенка необязательно отправлять в лагерь, чтобы привить ему навыки социализации. Существуют секции, кружки по интересам и другие варианты, передает РИАМО.

В Подмосковье активно проходит приемка оздоровительных лагерей и школ с лагерями дневного пребывания. В них смогут отдохнуть и провести свои летние каникулы около ста тысяч детей. Больше всего лагерей откроется в городском округе Пушкинский, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Сделать лето интересным и полезным помогут загородные лагеря. «Вечерняя Москва» узнала, куда поедут отдыхать московские школьники.