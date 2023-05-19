Психолог Сулим рассказала, как родители могут отдохнуть от детей

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Взрослым, чтобы отдохнуть от детей, нужно научиться отдыхать вместе с ними. Об этом рассказала кандидат психологических наук Софья Сулим.

Эксперт пояснила, что при неправильном построении отношений с ребенком у родителей может периодически возникать сильная усталость. Она отметила, что дети действительно забирают немало энергии. Чтобы избежать переутомления, родителям стоит продумать дела, которыми они могут заняться вместе с детьми или во время того, как ребенок играет самостоятельно.

Она добавила, что время от времени всем необходимо побыть наедине с собой и расслабиться. Так, родители могут отдохнуть, отправив ребенка к старшим родственникам летом, передает РИАМО.

Ранее психолог Марианна Аббравитова посоветовала не оставлять без внимания приступы детской агрессии. В каждом случае проявления детской агрессии разбираться нужно индивидуально. Например, ребенок может проявлять агрессию для привлечения внимания или когда его потребности не удовлетворяются, передает ФАН.

Специалисты соцзащиты дали советы, как насыщено и интересно провести время с детьми.