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В Кремле ожидают приезда глав Армении и Азербайджана в Москву на следующей неделе

Полина Пашкина
В мире
В Кремле ожидают приезда глав Армении и Азербайджана в Москву на следующей неделе
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Кремль рассчитывает, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев на следующей неделе приедут в Москву. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что на следующей неделе планируется проведение заседания Евразийского экономического совета.

— На следующей неделе мы действительно будем заниматься вопросами евразийской интеграции. Состоятся Евразийский экономический форум и заседание высшего Евразийского экономического совета в Москве. Мы рассчитываем, что и президент Алиев, и премьер-министр Пашинян будут в Москве. По возможным контактам будем своевременно вас информировать, — приводит слова Пескова РИА Новости.

Накануне Ереван принял предложение российской стороны о проведении в Москве встречи лидеров Армении, России и Азербайджана. Она должна пройти при посредничестве президента РФ Владимира Путина на высшем уровне. Ожидается, что трехсторонняя встреча в Москве состоится 25 мая.

Политолог, общественный деятель Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что столкновения между Арменией и Азербайджаном будут продолжаться на протяжении ближайших трех лет, пока не истечет срок действия трехстороннего соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе, подписанного Баку, Ереваном и Москвой 10 ноября 2020 года.

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