Москва выставит на торги два помещения на севере города

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Москва, улица Костякова, 7/7 Карта всех событий

Два помещения в районах Аэропорт и Тимирязевский выставят на торги. Владельцы смогут использовать их по своему усмотрению. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщил министр правительства Москвы и глава департамента городского имущества Максим Гаман.

— В ближайшее время город выставит на торги два объекта коммерческой недвижимости на севере столицы общей площадью почти 1000 квадратных метров, которые можно использовать для развития бизнеса, — рассказал он.

По словам Гамана, помещение в Тимирязевском районе находится в 10 минутах ходьбы от станции метро «Дмитровская». Это двухуровневое помещение площадью 438,7 квадратного метра.

Второй помещение расположен в 10 минутах ходьбы от станции метро «Аэропорт» и платформы «Красный Балтиец» МЦД-2. Инвестор сможет приобрести целый этаж офисного центра площадью 559,7 квадратного метра, передает официальный сайт мэра Москвы.

Кроме того, в столичном районе Раменки можно приобрести нежилое помещение свободного назначения. В нем предполагается открытие предприятия сферы услуг, офиса или магазина. Общая площадь помещения составляет 346,1 квадратного метра.