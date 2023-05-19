Ежегодное мероприятие у Мемориала воинам-сибирякам пройдет 25 мая

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

На 42-м километре Волоколамского шоссе у Мемориала воинам-сибирякам пройдет ежегодная акция, посвященная 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщили организаторы мероприятия.

Участники акции возложат цветы к Мемориалу воинам-сибирякам и к могиле дважды Героя Советского Союза Афанасия Белобородова. Также в программе мероприятия значатся торжественный марш и фестиваль патриотической песни «Победа остается молодой», в котором примут участие представители московских землячеств.

Кроме того, гостями фестиваля станут представители органов власти Москвы и регионов России, руководство Московского городского Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, а также кадеты. Для них будет развернута полевая кухня.

Мероприятие проводится Департаментом национальной политики и межрегиональных связей города Москвы совместно с Московским координационным советом региональных землячеств при правительстве столицы.

В Библиотеке иностранной литературы с 22 по 27 мая пройдут Дни славянских культур. Мероприятия ознаменуются фестивалем «СЛАВный день». Кроме того, впервые в событии примут участие представители Балканских стран.

Помимо этого, в столичном парке «Зарядье» открыли «Аллею добра» в рамках ежегодного проекта «Время добра». Участниками акции стали жители столицы, которые получили нагрудный знак отличия «Волонтер Москвы» в прошлом году.