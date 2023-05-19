Стало известно, где москвичи чаще всего подключались к Wi-Fi в майские праздники

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Более 1,5 миллиона раз москвичи и гости столицы подключились к городской сети Wi-Fi во время майских праздников. Чаще всего беспроводным интернетом пользовались на центральных улицах и в парках Москвы. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщила пресс-служба Департамента информационных технологий города.

Так, лидером по подключениям к городскому Wi-Fi в парковых зонах стала ВДНХ. Другими популярными местами стали музей-заповедник «Кузьминки-Люблино», парки «Ходынское поле» и «Сокольники».

— В столице доступно более 22 тысяч точек подключения к бесплатному городскому Wi-Fi. Сеть рассчитана на большие нагрузки и позволяет обеспечить доступ в интернет одновременно до 150 тысяч пользователей, что особенно важно для парковых зон, которые традиционно пользуются популярностью у москвичей и гостей города, — отметил Александр Харитонов, руководитель проекта «Городской Wi-Fi» столичного департамента информационных технологий.

На майских праздниках активно подключались к сети и на центральных улицах. Чаще всего на проспекте Мира, улицах Тверской и Новослободской, а также на улице Арбат. Кроме того, среди столичных учреждений культуры, где наиболее активно подключались к Wi-Fi в период майских праздников, стали центр культуры и искусства «Меридиан», культурный центр «Вдохновение» и детская музыкальная школа имени Гайдна. Среди спортивных учреждений лидером по подключениям стала Московская баскетбольная академия.

Жителям столицы недавно предложили выбрать имя голосового помощника приложения «Моя Москва». Так, в рамках проекта «Активный гражданин» горожане смогут принять участие во втором этапе голосования за лучшее имя голосового помощника приложения «Моя Москва».