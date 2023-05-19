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Медведев: Более 117 тысяч человек вступили в ВС РФ в 2023 году

Евгений Силаев
Общество
Медведев: Более 117 тысяч человек вступили в ВС РФ в 2023 году
Фото: er.ru

С 1 января 2023 года более 117 тысяч человек вступили в Вооруженные cилы Российской Федерации по контракту и на добровольной основе. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

По его словам, в России ведется работа по укомплектованию Вооруженных сил. Он подчеркнул, что вопросы с отбором на службу по контракту будут обсуждаться и дальше.

— По данным Минобороны, в результате проведенных мероприятий с участием, в том числе участников нынешнего совещания, с 1 января по 19 мая в ряды Вооруженных сил приняты на контракт и в рамках добровольных наших формирований 117 тысяч 400 человек. Соответственно, из этой цифры и будем исходить в ходе нашей дальнейшей работы, — заявил Медведев, чьи слова приводит РИА Новости.

16 мая временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо опроверг сообщения о принудительном призыве жителей региона на военную службу. Он обвинил в распространении сведений Украину, которая «придумывает их по своему образу и подобию».

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