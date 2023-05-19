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Суд арестовал подозреваемых в продаже младенца на севере Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Суд арестовал подозреваемых в продаже младенца на севере Москвы
Фото: ГСУ СК России по Москве
Москва, Лобненская улица, 4А Карта всех событий

Тимирязевский районный суд арестовал женщин, которых поймали при попытке продать новорожденную девочку в ресторане на севере столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в пятницу, 19 мая.

По ее словам, женщин отправили в СИЗО на два месяца, то есть до 17 июля 2023 года.

Хуринсахон Арзиеву, Умасхон Далимову и Кенжахон Мамадалиеву обвиняют по статье «Продажа человека, совершенная организованной группой, в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».

На весь экранПолноэкранный просмотр Фото: Пресс-служба Тимирязевского суда
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Фото: Пресс-служба Тимирязевского суда
На весь экранПолноэкранный просмотр Фото: Пресс-служба Тимирязевского суда
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Фото: Пресс-служба Тимирязевского суда
На весь экранПолноэкранный просмотр Фото: Пресс-служба Тимирязевского суда
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Фото: Пресс-служба Тимирязевского суда

Преступление, о котором идет речь, произошло на севере столицы. В японском ресторане на Лобненской улице три женщины попытались продать новорожденного ребенка. Среди злоумышленниц была и мать младенца — 29-летняя москвичка, которая родила девочку 8 мая.

Преступную деятельность пресекли сотрудники московской полиции. Женщин задержали во время тщательно спланированного оперативного эксперимента.

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