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Зеленский пожаловался на неинтересующихся украинской проблемой арабских лидеров

Евгений Силаев
В мире
Зеленский пожаловался на неинтересующихся украинской проблемой арабских лидеров
Фото: flickr/european_parliament

Некоторые лидеры арабских стран не обращают внимания на украинский конфликт. Об этом в пятницу, 19 мая, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на саммите Лиги арабских государств (ЛАГ).

— К сожалению, в мире и здесь, среди вас, есть некоторые, кто закрывает глаза на ситуацию с незаконными аннексиями. И я здесь, чтобы все могли взглянуть правде в глаза, — заявил украинский лидер, чьи слова приводит РИА Новости.

Накануне Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию на саммит ЛАГ. По его словам, переговоры будут касаться в том числе обещанной «формулы мира» и обеспечения энергетической безопасности страны следующей зимой.

19 мая стало известно, что Зеленский примет участие в саммите «Большой семерки» (G7) в онлайн-формате. При этом агентство Bloomberg со ссылкой на источники ранее сообщало, что украинский лидер лично приедет в Хиросиму для участия в G7.

Конфликт на Украине практически подошел к концу, несмотря на отчаянную попытку Киева организовать контрнаступление, заявил американский правозащитник Аджаму Барака. Так ли это на самом деле и как обстоят дела с контрнаступлением у ВСУ, «Вечерней Москве» рассказал политолог Юрий Светов.

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