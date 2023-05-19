Зеленский пожаловался на неинтересующихся украинской проблемой арабских лидеров

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Некоторые лидеры арабских стран не обращают внимания на украинский конфликт. Об этом в пятницу, 19 мая, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на саммите Лиги арабских государств (ЛАГ).

— К сожалению, в мире и здесь, среди вас, есть некоторые, кто закрывает глаза на ситуацию с незаконными аннексиями. И я здесь, чтобы все могли взглянуть правде в глаза, — заявил украинский лидер, чьи слова приводит РИА Новости.

Накануне Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию на саммит ЛАГ. По его словам, переговоры будут касаться в том числе обещанной «формулы мира» и обеспечения энергетической безопасности страны следующей зимой.

19 мая стало известно, что Зеленский примет участие в саммите «Большой семерки» (G7) в онлайн-формате. При этом агентство Bloomberg со ссылкой на источники ранее сообщало, что украинский лидер лично приедет в Хиросиму для участия в G7.

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