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Столичный Роспотребнадзор 22 мая откроет горячую линию по вопросам детского отдыха

Евгений Силаев
Город
Столичный Роспотребнадзор 22 мая откроет горячую линию по вопросам детского отдыха
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Столичное управление Роспотребнадзора с 22 мая по 2 июня откроет горячую линию по вопросам детского отдыха. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что горожане смогут узнать о качестве и безопасности детских товаров, а также получить ответы на тематические вопросы. Для этого будут доступны четыре номера телефона.

— По всем поступающим вопросам специалистами будут даны разъяснения, — говорится на сайте Роспотребнадзора.

Если ребенок не хочет ехать в детский лагерь, то у него могут быть на это свои причины, не стоит насильно заставлять ребенка отправляться на отдых. Такую рекомендацию высказала кандидат психологических наук Софья Сулим.

Сделать лето интересным и полезным помогут загородные лагеря. «Вечерняя Москва» узнала, куда поедут отдыхать московские школьники.

Дети льготных категорий по бесплатным путевкам, оплаченным из бюджета Москвы, отправятся в разные уголки России. В этом году для них организовали 18 туристических направлений, включая шесть новых. Среди них: Алтай, Байкал и Дальний Восток.

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