Ученые узнали, что первый поцелуй случился 4500 лет назад

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Датские ученые совместно с коллегами из Оксфордского университета пришли к выводу, что первый поцелуй случился в Месопотамии 4500 лет назад и привел к эпидемии герпеса. Об этом сообщило британское издание Daily Mail.

Совместное исследование провели эксперт по древней Месопотамии из Копенгагенского университета Троелс Арболл и биолог Софи Расмунсен. За основу ученые взяли древние тексты, сохранившиеся до наших дней.

Исследователи пришли к выводу, что древние люди использовали поцелуй, чтобы узнать о здоровье партнера по запаху изо рта. Расмунсен и Арболл предполагают, что подобное взаимодействие в те времена располагало к распространению вирусов. В качестве примера они привели эпидемию герпеса, пишет издание.

Другим ученым удалось частично обосновать популярный миф о том, что на пороге смерти перед глазами человека мелькает вся его жизнь. Они подтверждают, что так называемые околосмертные переживания, судя по описанию их переживших, очень яркие и «реальнее самой реальности». Они были зафиксированы у 10–20 процентов людей, переживших остановку сердца.