Народный календарь. Как можно разбогатеть на Симонов день, 23 мая

Фото: shutterstock

Православная церковь 23 мая чтит память апостола Симона Кананита (Зилот), одного из учеников Иисуса Христа. В народе этот день так и называли — Симоновым.

Наши предки верили, что в этот день именины отмечает сама земля, а потому ее нельзя было тревожить засеиванием пшеницы и пахотой. Зато считалось, что на Симонов день на лугах зацветают чудодейственные травы, которые обязательно нужно собрать.

Но если пахать и сеять на Симонов день не дозволялось, потревожить землю все же могли. Этот день считался идеальным для поисков клада. Народные кладоискатели были уверены в том, что сам святой Симон Зилот всегда им поможет. Они верили в магическую связь между словом «золото» и именем апостола.

Приметы погоды:

Дождь в этот день сулит дождливое лето.

Вечером появились большие кучевые облака — к хорошей погоде на следующий день.

Березовые сережки лопаются — пора сеять хлеб.

Утром пчелы весело и быстро летают — к погожему дню.

До рассвета слышно пение птиц — к дождю.

Именины отмечают: Василий, Кирилл, Рената, Семен, Таисия.