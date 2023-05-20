Жители Артемовска рассказали, что украинские военные массово занимались мародерством

Фото: Минобороны РФ

Украинские военные массово занимались мародерством в Артемовске. Награбленного было такое количество, что его приходилось вывозить на машинах. Об этом рассказали жители города, которые прошли эвакуацию.

— Делали они обычно как… Перед этим был прилет под наш подъезд. На ступеньки подъезда. Это очень сильная волна, и хиленькие двери вылетают сразу. В течение пары часов приходят военные и просто лазают по квартирам. Не стесняясь никого, — сказала жительница Артемовска Мария в беседе с РИА Новости.

Она отметила, что муж решил забрать вещи из дома. Однако по дороге встретил украинского военного, который пытался забрать даже женскую одежду. В городе потом нашли место, где ВСУ складировали награбленную технику. Беженцы говорят, что такое мародерство процветало по всему городу.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выгнали людей из квартир в нескольких многоэтажках в Артемовске. На сборы им дали всего несколько минут, после чего многоэтажки были взорваны. Об этом рассказал журналистам житель Артемовска. По его словам, при отступлении из одного из кварталов города украинские войска пришли в подвал на улице Першина, где люди прятались от боев.