Nature: Ученые нашли новый источник питательных веществ для раковой опухоли

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Ученые из Мичиганского университета обнаружили, что раковые клетки могут использовать определенное вещество, которое помогает им расти. Оно называется уридин.

Все дело в том, что поджелудочная железа — тот орган, который может слишком мало снабжаться глюкозой, поскольку вокруг него слишком мало кровеносных сосудов. Именно в этом случае раковые клетки начинают использовать уридин, чтобы продолжать свой рост, даже если формально питательных веществ им не хватает, пишет nature.com.

Результаты подобных исследований могут помочь специалистам найти более эффективные лекарства, которые останавливали бы развитие опухолей. В теории это может привести и к лечению рака, считают ученые.Летом риск возникновения меланомы — рака кожи — возрастает.

Способы защититься от заболевания назвал главный внештатный специалист Минздрава России по дерматовенерологии и косметологии Николай Потекаев. Он напомнил, что меланому важно выявлять на ранних стадиях, поскольку в противном случае она может дать осложнения в виде метастазов. Важно заранее обращать внимание на невусы и обледоваться у медиков.