Москвичам напомнили о перекрытиях в городе в связи с проведением «Зеленого марафона»

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В Москве 20 мая будет перекрыт ряд улиц в связи с проведением «Зеленого марафона». Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В городе закроют Софийскую, Раушскую, Устьинскую, Котельническую, Гончарную, Краснохолмскую, Москворецкую, Кремлевскую, Пречистенскую, Фрунзенскую и Лужнецкую набережные.

Кроме того, движение ограничат по улицам Ильинке, Варварке, Балчуг и Болотной, а также в Фалеевском переулке и на Старой площади, передает Telegram-канал дептранса.

В столичных парках стартовал сезон групповых забегов для взрослых и детей. Стандартная протяженность маршрута для начинающих — не больше пяти километров, а более опытные спортсмены могут присоединиться к забегу на 20–30 километров по пересеченной местности со сложным рельефом и большим перепадом высот.

Кроме того, в столице 21 мая состоится Московский весенний велофестиваль. На маршруте участники смогут ознакомиться с тематическими интерактивными зонами, которые будут посвящены передовым проектам городского департамента транспорта и тематически оформлены в стилистике Московского скоростного диаметра, Большой кольцевой линии, Московских центральных диаметров.