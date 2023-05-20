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Москвичам напомнили о перекрытиях в городе в связи с проведением «Зеленого марафона»

Араз Салехов
Город
Москвичам напомнили о перекрытиях в городе в связи с проведением «Зеленого марафона»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В Москве 20 мая будет перекрыт ряд улиц в связи с проведением «Зеленого марафона». Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В городе закроют Софийскую, Раушскую, Устьинскую, Котельническую, Гончарную, Краснохолмскую, Москворецкую, Кремлевскую, Пречистенскую, Фрунзенскую и Лужнецкую набережные.

Кроме того, движение ограничат по улицам Ильинке, Варварке, Балчуг и Болотной, а также в Фалеевском переулке и на Старой площади, передает Telegram-канал дептранса.

В столичных парках стартовал сезон групповых забегов для взрослых и детей. Стандартная протяженность маршрута для начинающих — не больше пяти километров, а более опытные спортсмены могут присоединиться к забегу на 20–30 километров по пересеченной местности со сложным рельефом и большим перепадом высот.

Кроме того, в столице 21 мая состоится Московский весенний велофестиваль. На маршруте участники смогут ознакомиться с тематическими интерактивными зонами, которые будут посвящены передовым проектам городского департамента транспорта и тематически оформлены в стилистике Московского скоростного диаметра, Большой кольцевой линии, Московских центральных диаметров.

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