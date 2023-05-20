Глава парламента Крыма Константинов: Передачу полуострова УССР не оформили юридически

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В Советском Союзе юридически не оформили процесс передачи Крыма Украинской ССР в 1954 году. Об этом в субботу, 20 мая, заявил глава регионального парламента Владимир Константинов.

— При пристальном рассмотрении этого вопроса становится очевидно, что мы никогда не покидали состава Российской Федерации, границы которой не менялись в 1954 году, а значит, и в 2014-м, — пояснил он.

Политик подчеркнул, что процесс передачи полуострова также стоит считать грубым игнорированием политической воли крымчан. При этом он отметил, что отмена решения о передаче Крыма УССР займет не так много времени, как может показаться на первый взгляд, сообщает РИА Новости.

16 мая Константинов заявил, что в Крыму необходимо проработать обращение в Конституционный суд об отмене указа 1954 года о передаче полуострова Украине. Политик подчеркнул, что вопрос принадлежности полуострова был решен в 2014 году политическим способом.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подробности об отмене указа 1954 года о передаче Крыма Украине необходимо узнавать у авторов этой инициативы.