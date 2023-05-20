RusVesna: Солдат ВСУ записал паническое видео из Артемовска

Фото: gur.gov.ua

Солдат украинской армии записал паническое видео о падении обороны Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом сообщили российские военкоры.

— Бахмут пал. Если что, не поминайте лихом, — сказал солдат ВСУ.

При этом на фоне слышны звуки разрывов артиллерийских снарядов и выстрелов, передает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Накануне подразделения ЧВК «Вагнер» полностью захватили укрепрайон «Домино», расположенный в Артемовске. Помимо этого, на территории района Самолет бойцы «Вагнера» продолжают атаковать противника.

Жители города рассказали, что украинские военные массово занимались мародерством в Артемовске. Награбленного было такое количество, что его приходилось вывозить на машинах.

Бойцы ЧВК «Вагнер» ранее освободили заблокированных в заминированном подвале мирных жителей Артемовска. Об этом рассказал эвакуированный из зоны боев Олег Корнеев. Спустя несколько дней к дому пробились бойцы ЧВК и, убедившись, что в подвале заблокированы мирные жители, попросили их отойти от стены, которую они взорвали для высвобождения людей.