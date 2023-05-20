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Мужчина зашел в поликлинику с гранатой на юго-востоке Москвы

Араз Салехов
Происшествия
Мужчина зашел в поликлинику с гранатой на юго-востоке Москвы
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Москва, Перервинский бульвар Карта всех событий

На Перервинском бульваре мужчина зашел в поликлинику с гранатой. Об этом в субботу, 20 мая, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

По данным ведомства, охранники сразу же обнаружили у гражданина гранату и вызвали полицию. После правоохранители изъяли оружие у злоумышленника.

Предположительно, обнаруженная граната является страйкбольной, она опасности не представляет, передает ТАСС.

В середине апреля на юго-западе столицы в сквере обнаружили предмет, похожий на гранату, он лежал около канализационного люка.

Другой инцидент с пиротехническим изделием произошел на востоке Москвы. В подъезде жилого дома мужчина взорвал страйкбольную гранату, после чего в помещении обвалилась плитка.

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