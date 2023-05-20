Стало известно, как погиб мужчина на улице Удальцова в Москве

Фото: пресс-служба Госдумы

Москва, улица Удальцова Карта всех событий

Мужчина нанес себе телесные повреждения самостоятельно, желая покончить жизнь самоубийством. Об этом в субботу, 20 мая, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Это было выявлено после просмотра записи камер видеонаблюдения, передает Telegram-канал ведомства.

Тело мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили на улице Удальцова 20 мая. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств, а также принятие процессуальных решений. Чуть позже было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство».

О другом случае самоубийства стало известно 18 мая. Пенсионер стал жертвой мошенников и взял кредит на сумму 3,5 миллиона рублей. После этого мужчина свел счеты с жизнью.